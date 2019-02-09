قتلى في قصف لطيران “التحالف الدولي” في دير الزور السورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قتل 3 أشخاص في قصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على بادية بلدة الطيانة، بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم السبت: “استشهاد ثلاثة مدنيين نتيجة قصف طيران التحالف الدولي على بادية بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي”.

مجرزة جديدة في سجل “التحالف الدولي” بحق نساء وأطفال ريف دير الزور السورية

وكان طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي “داعش”، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة “الباغوز” بريف دير الزور ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن طائرات تابعة لـ”التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز ما أسفر عن مقتل 3 نساء و 5 أطفال وجرح عدد من المدنيين ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي.

وبتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، اعتدت طائرات التحالف الدولي، على سيارات تقل مدنيين فارين من مناطق انتشار إرهابيي “داعش” في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وجاء الاستهداف المذكور للمدنيين في قرية الباغوز بعد ثلاثة أيام أيضا على ارتكابه مجزرة قتل فيها 20 مدنيا بينهم أطفال ونساء بعد استهدافه عشرات العائلات خلال محاولتها الفرار من مناطق انتشار إرهابيي “داعش” في قرية الباغوز فوقاني.

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