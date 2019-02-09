قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس

أعلنت الرئاسة المصرية، يوم السبت، عن عقد قمة رئاسية بين رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا يوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تتناول العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأشار مصدر بحسب ما نقلته الوكالة المصرية إلى أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي والبشير وأبي أحمد سيعقدون الأحد قمة ثلاثية وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا، ولم يقدم المصدر مزيداً من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بالسودان وإثيوبيا بشأن تفاصيل القمة، إلا إن ذلك يأتي بعد أيام من قمة ثنائية جمعت البشير بالسيسي في القاهرة وتطرقت لملف سد النهضة الإثيوبي.

واتفق الرئيسان في قمة في 27 يناير الماضي، على “أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب وقت”، وفق المصدر السابق.

ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، بين وقت وآخر إلا إنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

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