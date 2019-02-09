مصطفى عثمان يحذر من تجاوز "الخط الأحمر"

اعتبر مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف د. مصطفى عثمان إسماعيل، أن الاحتجاجات الجارية في السودان “مبررة”، محذراً في الوقت ذاته مما اعتبره “خطاً أحمر” قد يؤدي تجاوزه إلى تخريب البلاد مثلما حدث في تجارب ما يسمى بالربيع العربي”.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، السبت، إن “الاحتجاجات التي حدثت في السودان في الفترة الأخيرة مبررة لأنها ضد أوضاع اقتصادية سيئة”.

ولفت إلى وجود “ارتفاع الأسعار وغلاء فاحش وندرة في المواد الغذائية وبطالة وسط عدد كبير من الشباب، لذلك كان من الطبيعي أن يخرج الشباب ويعبروا عن رفضهم”.

وأشار إسماعيل إلى أن تعامل الحكومة السودانية مع الاحتجاجات كان “جيداً”، قائلاً “الجيد أن الحكومة اعترفت بذلك ولم تكابر على الاحتجاجات وأدركت أنه لا بد من معالجة أسبابها”.

وعبر إسماعيل عن اعتقاده بأنه يتعين على الحكومة الدخول في حوار مع الشباب، لأن قطاعاً كبيراً منه “غير مسيس”، “لذلك فإنه إذا مضت الحكومة في طرح حوارات مع الشباب والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها “فأعتقد أن الأمور ستكون بخير”.

وقال إن الانتخابات الرئاسية ستجرى العام المقبل “وإذا رأى الشباب أن الحكومة الحالية لا تلبي طموحاته.. يستطيعون تغييرها عبر الانتخابات.. المهم لا يتم تدمير البلد”.

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