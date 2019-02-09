الوقوف ميدانياً على ري (21) قسم بمشروع الجزيرة

أكدت إدارة مشروع الجزيرة تعهد وزارة الري بتوفير الحصة المقررة من مياه الري لمحاصيل العروة الشتوية حتي موسم الحصاد في شهر مارس المقبل، كاشفة عن طوافات علي اقسام المشروع (21) للإطمئنان على عمليات الري.

وقال المهندس مصطفي ابراهيم نائب محافظ المشروع في تصريح بحسب (smc) ان محاصيل العروة الشتوية وصلت الي مرحلة الري السادسة، إضافة إلى أن محصول القمح وصل مرحلة اللبنة في مساحة بلغت (371 ) ألف فدان، مبيناً أنه تم وضع المعالجات المطلوبة وإنسياب المياه لقسم الماطوري.

ولفت ابراهيم الي انهم يقومون بعمليات مكافحة الافات الزراعية عبر الطيران لمحاصيل القمح والعدسية والفاصوليا والحمص بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)