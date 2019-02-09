توزيع صوامع صغيرة لتخزين الغذاء بمعسكرات النازحين

وزعت منظمة صحاري الوطنية العاملة في المجال الإنسانى بولاية شمال دارفور بالتعاون مع منظمة برنامج الغذاء العالمي اليوم بمعسكري العباسي (أ) و (ب) للنازحين المزارعين بمحلية مليط وزعت (280) صومعة لتخزين وحفظ الحبوب الغذائية بأنواعها المختلفة للمزارعين.

وأكد مدير منظمة صحاري الوطنية بالولاية المهندس إبراهيم سليمان أبكر أن مشروع توزيع صوامع لتخزين وحفظ الحبوب الغذائية يجئ في إطار تنفيذ استراتيجية منظمته وبرنامج الغذاء العالمي الرامية إلى المحافظة على الحبوب الغذائية خاصة محاصيل خريف هذا العام والذي تميز بانتاجية عالية من المحصولات الغذائية بجانب العمل على تحقيق الأمن الغذائي.

واعتبر في تصريح بحسب (سونا) تجربة توزيع مواعين وصوامع لتخزين كل أنواع الحبوب الغذائية والمحصولات للمزارعين بمعسكرات النازحين بجانب مناطق العودة الطوعية بريفي مليط تجربة وليدة وجديدة و لأول مرة يتم تطبيقها بشمال دارفور.

وأشار إلى أهمية الصوامع في تقليل الفاقد من المحصولات الغذائية أثناء الحصاد علاوةً على تحملها للمتغيرات المناخية والبيئية ومقاومتها للآفات، معلناً عن توزيع كميات أخرى من الصوامع يبلغ عددها (1180) صومعة يتم ترحيلها وتوزيعها مباشرة من مخازن برنامج الغذاء العالمي إلى مجالس قرى ريفي مليط والبالغ عددها تسعة مجالس.

وكشف عن تنظيم دورات تدريبية للمزارعين تسبق عمليات توزيع الصوامع.

واستعرض الأنشطة التي نفذتها منظمته في الفترة الماضية شملت تقديم التغذية الإضافية للأطفال المصابين بسوء التغذية بجانب العمل في مجال التغير المناخي وتدريب المجتمعات المحلية في مجال بناء السلام الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)