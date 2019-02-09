وزيرة التربية تطالب باستعجال محاكمة المتهمين بقتل معلم “خشم القربة”

اخبار الخليج 365 365/ طالبت وزيرة التربية والتعليم العام مشاعر الدوّلب، الجهات العدلية باستعجال محاكمة المتورطين في وفاة المعلم “أحمد الخير” داخل حراسات الأمن بحشم القربة بولاية كسلا السبت الماضي.

وأعلنت الوزير، في مؤتمر صحفي السبت، عن ثقتها في الأجهزة العدلية، مؤكدة انحياز وزارتها الدائم لكل قضايا المعلمين وحفظ حقوقهم.

وامتدحت الوزيرة، شفافية النائب العام وسرعة الإجراءات المتخذة في القضية، بجانب الاستجابة العالية لجهاز الأمن لتقرير النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيف المتهمين وتقديمهم للمحاكمة في إطار الإنصاف والعدالة.

والخميس، كشف رئيس لجنة التحقيقات التي شكلها النائب العام، أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن المعلم، توفى جراء “الإصابات المختلفة في جسمه بآلة صلبة” بعد احتجازه عقب احتجاجات.

وقال رئيس اللجنة، عامر محمد إبراهيم، للصحافيين، إنه “وفقاً لتقرير التشريح الذي تسلمته النيابة العامة فإن الخير توفى نتيجة إصابات في ظهره وساقيه وأجزاء أخرى من جسمه”.

وتابع: “خاطب مكتب النائب العام مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا لإحضار أفراد جهاز الأمن الذين كانوا يتولون التحقيق مع الخير في خشم القربة والذين قاموا بترحيله إلى كسلا”.