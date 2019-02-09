البشير يعطي توجيهات للإفراج عن الصحفيين المعتقلين

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، توجيها يقضي بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وأعلن وزير الإعلام السوداني، مأمون حسن إبراهيم، أن “الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن سيتم إطلاق سراحهم خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدى مخاطبته اللقاء الذي جرى مع قادة أجهزة الإعلام والصحافة مساء الأربعاء”.

وكان نقيب الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، قال إن الصحفيين الذين طالبوا برحيل البشير سيتم إطلاق سراحهم يوم الخميس الماضي.

وقال الرزيقي، في تصريح لـ”سبوتنيك”: “ستطلق السلطات الأمنية خلال الساعات القليلة القادمة، قرابة 8 صحفيين، كانوا قد احتجزوا خلال فترة الاحتجاجات الماضية”.

وأضاف الرزيقي “سيتم السماح لمراسلي القنوات الأجنبية الذين أوقفتهم السلطات السودانية من العمل إلى مزاولة نشاطهم الصحفي”.

وأوضح الرزيقي، أن “هذه الخطوات جاءت بعد مبادرة من اتحاد الصحفيين السودانيين إلى الرئيس السوداني عمر البشير، الذي استجاب لها، وأعلن إطلاق جميع الصحفيين المحتجزين”.

وتشهد مختلف المدن السودانية، وخاصة العاصمة الخرطوم، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مظاهرات مستمرة تطالب برحيل حكومة الرئيس السوداني عمر البشير.