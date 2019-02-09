تدريب قيادات نقابية على نظم الدفع الإلكتروني

وأشاد “حمد الزين الشريف” رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية، بالجهود التي ظل يقودها بنك السودان لصرف استحقاقات العاملين ودعم برامج التمويل الأصغر للعاملين والمشاريع الإنتاجية، ودعا لضرورة فتح فروع لبنك السودان بمحليات الولاية لتغطي كافة العاملين.ولفت إلى التعاون القائم بين البنك المركزي والشركة العمالية لإنفاذ جملة من البرامج الخاصة بالعاملين.
وأشار مدير بنك السودان بالولاية للتوسع في الخدمات المصرفية، وأكد أن الدفع الإلكتروني أحد الوسائل المتاحة من الخدمات المصرفية التي تساعد في تقليل استخدام الكاش لتصل إلى منظومة الخدمات العالمية ومواكبة التطور الإلكتروني. وقد تم خلال الورشة تقديم عدد من المحاضرات في مجالات تفعيل نظم الدفع الإلكتروني بواسطة عدد من المختصين.
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