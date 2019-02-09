12 قياديا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم يقدمون استقالاتهم

قدم 12 قياديا في حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، الذي يرأسه عمر البشير، استقالتهم من الحزب احتجاجا على تدخلات في إقامة المؤتمرات القاعدية وعرقلة قيام مؤتمرات الأحياء.

وقالت صحيفة "الجريدة" السودانية، نقلا عن المجموعة التي فضلت مغادرة صفوف الحزب بأن نائبا في مجلس الشورى هدد بـ"إراقة الدماء وقطع الرقاب" في حال تمت إجازة استكمال مؤتمر المنطقة.

وأضافت أنه تم تقديم شكوى لدى نائب رئيس الحزب ولم تتم الاستجابة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد أفراد المجموعة وهو يقرأ أسماء باقي رفاقه الذين قرروا ترك الحزب.

ورفض رئيس المؤتمر الوطني ومعتمد محلية شرق النيل، ناجي محمد، التعليق للجريدة على المقطع المصور، مؤكدا أن الحزب لم يصله أي شيء رسمي بهذا الخصوص. بحسب موقع عربي 21.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 تظاهرات، بدأت احتجاجا على زيادة سعر الخبز، لكن سريعا ما تحولت التظاهرات إلى حركة احتجاج ضد نظام عمر البشير، الذي يواجه -بحسب خبراء- أكبر تحد منذ توليه الحكم في 1989.