أشاد الرئيس الهندي بزيادة التبادل التجاري بين بلاده والسودان، مؤكداً استعدادهم لزيادة التعاون بين البلدين. وأثني الرئيس “رام نات كوفند”، باستضافة السودان للجالية الهندية وإقبال السودانيين على الدراسة والعلاج في الهند. جاء ذلك لدى تقديم السفير “أحمد يوسف محمد” أوراق اعتماده للرئيس الهندي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للسودان لدى الهند.وبحسب تصريح مكتوب منسوب للسفير أمس (الجمعة)، فإنه نقل للرئيس الهندي تحيات الرئيس “عمر البشير” له ولبلاده.وعبر الرئيس الهندي، عن استعداد حكومته لتقديم كل التسهيلات التي تمكن السفير من أداء مهامه وطلب منه نقل تحياته للبشير. مرتبط



كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الهندي يشيد بزيادة التعاون التجاري مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.