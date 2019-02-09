تقنية الفيديو تمنح التعادل لأتلتيكو مدريد أمام الريال

اخبار الخليج 365 365/ منحت تقنية الفيديو هدف التعادل لأتلتيكو مدريد أمام الريال في المباراة التي تُجمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

واستطاع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الروخي بلانكوس في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعود الإسباني خافيير ايسترادا فرنانديز حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للتأكد من الهدف من عدمه بعد أن رفع الحكم الثاني أن هناك حالة تسلل على جريزمان.

وكان البرازيلي كاسيميرو قد أحرز الهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة 16 بعد أن استلم عرضية من سيرجيو راموس لينجح اللاعب في تسجيل الهدف عن طريق مقصية.