مديرة مصفاة الجيلي للبترول المصفاة تعمل بطاقتها القصوى

قالت مديرة مصفاة الجيلي للبترول ، منيرة محمود ، إن المصفاة تعمل بطاقتها القصوى بعد اكتمال عمليات الصيانة التي أجريت لها خلال يونيو من العام الماضي .

وأرجعت مديرة المصفاة، بحسب صحيفة الــ(المجهر السياسي) الصادرة اليوم السبت ،أزمة الجازولين الحالية إلى عدم توفر النقد الأجنبي ، حيث طالبت أن يتم الاتفاق مع حكومة الجنوب لشراء خام من بترولها بواقع “5” آلاف برميل يوميا لسد العجز في الجازولين.