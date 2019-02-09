مديرة مصفاة الجيلي للبترول المصفاة تعمل بطاقتها القصوى

قالت مديرة مصفاة الجيلي للبترول ، منيرة محمود ، إن المصفاة تعمل بطاقتها القصوى بعد اكتمال عمليات الصيانة التي أجريت لها خلال يونيو من العام الماضي .
وأرجعت مديرة المصفاة، بحسب صحيفة الــ(المجهر السياسي) الصادرة اليوم السبت ،أزمة الجازولين الحالية إلى عدم توفر النقد الأجنبي ، حيث طالبت أن يتم الاتفاق مع حكومة الجنوب لشراء خام من بترولها بواقع “5” آلاف برميل يوميا لسد العجز في الجازولين.
وأوضحت منيرة ، ،أن انتاج المصفاة يغطي “%90” من احتياجات البلاد من البنزين ، بينما تغطي “%60” من احتياجات البلاد من الجازولين ،مبينة أن العجز من الجازولين تتم تغطيته عبر استيراد ثلاث ناقلات حمولة “40” ألف طن من الخارج .
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