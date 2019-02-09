أليجري: قضية ديبالا أغلقت واللاعب اعتذر

أكد الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي أن أزمته مع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا انتهت بعد اعتذار اللاعب وذلك عندما أبدى ديبالا غضبه الشديد من أليجري بسبب عدم إشراكه في لقاء يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي، حيث غادر دكة البدلاء قبل نهاية المباراة.

وقال أليجري في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا :" قضية ديبالا أُغلقت واللاعب اعتذر وهذا تصرف رائع من رجل لطيف مثله".

واضاف : "يوفنتوس أعطى لديبالا الكثير من المسؤوليات واللاعب اعتذر والقضية انتهت".

واختتم أليجري تصريحاته قائلاً : "بالنسبة لإشراك ديبالا أساسيًا أو فريدريكو بيرنارديسكي في لقاء ساسولو هذا القرار سيعود لي".

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع ديبالا إذا قرر الرحيل عن يوفنتوس نهاية الموسم.