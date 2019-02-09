نائب كويتي يقدم معاشاً شهرياً لعائلة لبناني مات حرقاً بسبب ديونه

أعلن نائب في مجلس الأمة الكويتي خلف دميثير العنزي تقديم مساعدة مالية قيمة لعائلة ضحية من لبنان مات حرقاً يوم أمس بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

وكشف العنزي في مكالمة هاتفية عبر قناة "الجديد" اللبنانية، أنه قرر التبرع بـ10 آلاف دولار أمريكي إلى جانب تخصيصه معاشاً شهرياً لعائلة الضحية، انطلاقاً من شعوره الانساني بضرورة التضامن مع ما حصل.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية، أفادت يوم أمس الجمعة أن المدعو جورج زريق، أقدم على إضرام النار بنفسه أمام مدرسة في منطقة الكورة، شمال لبنان، بسبب أوضاعه الاقتصادية التي عجز نتيجتها عن دفع أقساط أولاده المدرسية، ولكن سرعان ما فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وتابع النائب الكويتي قائلاً: "أنا في زيارة حالياً إلى لبنان منذ 4 أيام، وما حدث يوم أمس صدمني، وأحسست أنه يجدر بي القيام بشيء تجاه ما حصل".

وقال: "الحادثة كما حصلت مؤلمة جداً، ويجب أن تشعرنا بالتعاطف وتحرك ضمائرنا.. وقد يكون هناك من يقوم بخطوات أكبر، ولكنني وجدت أنه من واجبي المساعدة قدر الإمكان".

وشدد العنزي، الذي يعتبر من عمداء مجلس الامة في الكويت، أنه على الرغم من احترامه للدولة اللبنانية، سيقوم بالتواصل بشكل مباشر مع عائلة زريق.