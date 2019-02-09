1117 شرطيا لتأمين ديربي مدريد

يستقبل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره ريال مدريد مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ديربي المدينة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ديربي المدينة الإسبانية مدريد دائما ما يشهد صراعات كبيرة بين جماهير الفريقين نظراً للعداء التاريخي القديم.
واضافت الصحيفة، أن كلا الفريقين يرغبان اليوم في البحث عن الانتصار وحصد الثلاثة نقاط لمواصلة التقدم في مسيرة بطولة الدوري.
واكدت الصحيفة، أن الشرطة دفعت بـ1117 جندي من رجال الشرطة الوطنية والحرس المدني والشرطة البلدية لتأمين محيط ملعب أتلتيكو وشوارع مدريد لتفادي أي مشاجرات بين الجماهير.
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