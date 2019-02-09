أسطورة تشيلسي: ميسي أفضل من رونالدو

كشف الإنجليزي جون تيري نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي السابق عن الأفضل بالنسبة له بين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ورد تيري عبر حسابه في الإنستجرام على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو فقال: بالنسبة لي دائمًا ميسي الأفضل لأن موهبته نقية وطبيعية، ولكن أمام أي لاعب ناشئ الفرصة ليعمل بجدية مثل كريستيانو رونالدو ويُصبح نجمًا في عالم كرة القدم.

وأضاف تيري: بالنسبة لي الاثنين ظاهرتين في عالم كرة القدم.

وكان رونالدو وميسي سبق لهما الحصول على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات.