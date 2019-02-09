هيريرا يشيد بنجم مانشستر يونايتد

وقال هيريرا في تصريحات صحفية : " هو لاعب مختلف وهو من ضمن الأجنحة المميزين والرائعين في كرة القدم، فهو قادر على التصويب وقادر على المراوغة بجانب قتاله على الكرة في حال خسرها".

واختتم هيريرا تصريحاته قائلاً : "لا اتذكر لاعب يذكرني بماركوس راشفورد لأنه لاعب مختلف ولاعب ذو قدرات كبيرة، لن يستطيع أحد إيقاف راشفورد خلال الفترة المقبلة".