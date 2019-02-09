شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، قيام قواتها المسلحة بعملية نوعية ضد مواقع تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال بيان للوزارة إن الجيش العراقي وبإسناد جوي دمرمواقع لـ”داعش” جنوب الموصل إستنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، مشيرا إلى أن العملية تمت بإشراف السيد قائد فرقة المشاة 20 وبالتنسيق بين قيادة عمليات نينوى وصلاح الدين.

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية تطهير الجزيرة الوسطية لنهر دجلة في منطقة الكنعوص والتي تقع جنوب محافظة الموصل، بالإضافة إلى تدمير الأوكار والمضافات الموجودة وتصفية المقاتلين المتواجدين بالمكان.

وأكدت الدفاع العراقية أن تلك العملية النوعية تأتي ضمن عمليات ملاحقة خلايا تنظيم “داعش” النائمة.

هذا وشدد قادة أمنيون على استمرار ملاحقة تلك الخلايا والقضاء عليها. روسيا اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر عملية جوية نوعية للجيش العراقي ضد مواقع “داعش” في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.