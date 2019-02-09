سفير جديد للسودان بالمملكة السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبل وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف سفير جمهورية ‎السودان المعيّن لدى المملكة / عبدالعظيم الكاروري، وتسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده وذلك تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين. سونا

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