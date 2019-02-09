اكتمال الاستعدادات في أديس أبابا للقمة الافريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الاتحاد الافريقي

الخليج 365:

اكملت العاصمة الاثيوبية أديس أبابا استعداداتها لاستقبال القمة الافريقية على مستوى رؤساء الدول والحكومات الاعضاء في الاتحاد الإفريقي في دورتها الثانية والثلاثين والتي ستبدأ اعمالها صباح بعد غد الأحد بمقر الاتحاد وتستمر لمدة يومين، تحت شعار” عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا… نحو حلول دائمة للنزوح القاري في أفريقيا”.

ومن المنتظر أن يبحث القادة الأفارقة خلال هذه القمة العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها ملفات اللاجئين والنازحين وقضايا الأمن والاستقرار وإنهاء الصراعات والحروب في القارة والإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي وتمويله ذاتيا واعادة هيكلة مفوضيته وقضايا سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد والاستثمار والبنى التحتية باعتبارها أهم جوانب التكامل القاري ، بجانب موضوع جواز السفر الإفريقي الموحد والذي سيمكن الأفارقة من حرية الحركة في جميع أنحاء القارة مما يحفز النمو الاقتصادي ويعزز التبادل التجاري بين دول القارة.

وكانت اجتماعات المجلس التنفيذي في دورته العادية الـ34 ، قد بدأت بالعاصمة أديس أبابا امس ببحث عددٍ من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة. الإفريقية وفى مقدمتها الوضع في ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية. وتناقش الاجتماعات تقرير الدورة العادية السابعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين والتي عقدت يومي الخامس عشر والسادس عشر من يناير الماضي، والتقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي عن الوضع الإنساني في القارة، وتقرير المفوضية عن تقرير الفريق رفيع المستوى لتقييم البلدان المرشحة لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية.

كما يبحث الوزراء تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي ولجانه المختصة والتي تتضمن تقرير الجلسة المشتركة بين اللجان الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية، وتقرير اللجنة المعنية بتحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الإفريقية – الاتحاد الإفريقي والانضمام إليها، والتقرير المرحلي للمفوضية وتقرير الفريق الوزاري المعنى بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

وسيرفع المجلس التنفيذي توصياته ومقرراته حول مختلف الملفات والقضايا لقمة الرؤساء التي تبدأ اعمالها بعد غدٍ الاحد.