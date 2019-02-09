بول كاغامي يتسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلم نائب رئيس الجمهورية الدكتور عثمان محمد يوسف كبر ، بالقصر الرئاسي اليوم ، الرئيس الرواندي بول كاغامي رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير تتصل بالعلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين.

واكد نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم بالرئيس كاغامي بالعاصمة كيغالي عمق ومتانة العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، واطلع الرئيس الرواندي على الجهود التي يبذلها السودان لوضع حد للنزاعات ومعالجة كل القضايا بين الفرقاء في دول الجوار والمنطقة الافريقية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه ثمن الرئيس بول كاغامي جهود السودان لإحلال السلام بجنوب السودان والاتفاقية التي جرى توقيعها بين فرقاء دولة افريقيا الوسطى والتي استضافتها الخرطوم، مؤكدا متابعته لكل الاحداث الجارية بدول القارة.

ووصف علاقات بلاده والسودان بأنها تاريخية ومتجذره، وعبر عن رغبة بلاده في تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، مؤكداً دعم ومساندة رواندا للسودان في كافة المحافل الدولية، ورغبتها في تعزيز علاقات التعاون مع السودان.

الى ذلك اوضح وزير الاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة ارور في تصريح صحفي، ان لقاء نائب رئيس الجمهورية والرئيس الرواندي بحث أوجه التعاون وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن الرئيس كاغامي رحب بالزيارة، وحمل نائب رئيس الجمهورية رسالة لشقيقه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ، عبر فيها عن شكره وتقديره له وللدور الايجابي الذي ظل يلعبه في معالجة كافة قضايا المنطقة