مدرب الرابطة يوضح اسباب هزيمة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أرجع كفاح صالح الجيلي، مدرب الرابطة، انتصار فريقه على الهلال عصر اليوم بهدفين لهدف لعدم احترام الهلال لفريقه مؤكداً أن الهلال لم يحترمهم واعتمد على لاعبين بعيدين عن المباريات واراد أن يجهز المصابين عبرنا كما أنه دخل المباراة على إعتبار إنها سهلة قياساً على ترتيب فريقنا المتأخر ونتيجة السيئة وقال أن هذه العوامل منحتنا الدوافع بجانب أن الإعداد لهذه المباراة كان جيداً وقال أنهم عاقبوا الهلال لأنهم لم يحترمهم.

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