قوانين بريطانية صارمة ستمنع “هواوي” من مشروعات حكومية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية الجمعة، إن قوانين جديدة بشأن الاستثمار في بريطانيا ستمنع شركة هواوي الصينية من دخول المشروعات التكنولوجية الحساسة في المملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن كثيرين يشعرون بقلق من أن السماح لهواوي بالدخول في طرح شبكة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة في بريطانيا سيتيح للصين التجسس على الحياة الخاصة للناس واختراق الشركات البريطانية.

وقال التقرير إن وزيري الخارجية جيريمي هانت والدفاع جافين وليامسون من بين من أبدوا قلقهم بشأن امتداد الشركة الصينية. عربي21

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