مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون يطمئن على صحة الفنان علي مهدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اطمأن مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد حاتم، على صحة الفنان القدير الأستاذ علي مهدي إثر الوعكة الصحية التي ألمّت به مُؤخّراً وزاره بغُرفة الشخصيات المُهمّة في الجناح الخاص بمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري، وقدم محمد حاتم أمنياته للسفير علي مهدي بدوام الشفاء بعد العملية الجراحية التي أُجريت له وكُلِّلت بالنجاح، ونقل له تحايا ودعوات كل العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون بدوام الصحة والعافية، دَاعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ليُواصل أعماله الفنية الكبيرة في مجالات الفنون المُوسيقية والدرامية ويكمل مسيرة الإنجازات التي يُحقِّقها باسم السودان في مجال المسرح داخل وخارج السودان. من جانبه، عبّر الأستاذ علي مهدي، عن سعادته بالزيارة شاكراً محمد حاتم، مُتمنياً له وللعاملين بالهيئة التوفيق خلال الفترة القادمة، مُشيراً إلى أنّه ابن “الحيشان التلاتة” وقضى أجمل الأوقات في الإذاعة والتلفزيون والمسرح.

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