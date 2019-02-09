“السر قدور” يراهن على (موهبة المطرة) “ريماز ياسر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مواصلة لانفراداتها بأسرار النسخة القادمة من برنامج أغاني وأغاني بقيادة الاستاذ “السر قدور” ، علمت مصادر أن فريق عمل البرنامج قام بترشيح عدد من الاسماء الجديدة لتكون ضمن النسخة الرمضانية القادمة.

ومن بين تلك الأسماء الطفلة “ريماز ياسر” والتي اشتهرت بصورة واسعة إبان ظهورها برفقة والدها وهي تغني أغنية (أعطف علي يا ريم)، تلك الأغنية التي رددتها وهي تجلس أمام مجرى السيل بمنطقة السروراب.

وحظيت “ريماز ياسر” -آنذاك- بدعم هائل من كل المهتمين بالمجال الفني في السودان، كما وجدت حظها من الظهور في وسائل الأعلام المختلفة وحتى مواقع السوشيال ميديا والتي تغزلت في موهبتها لأيام عديدة.

بينما تبرع الفنان جمال فرفور وقام بتبني موهبتها، قبل أن تظهر برفقته على مسرح ليالي البروف، حيث قاما سوياً بترديد نفس الأغنية التي ظهرت بها خلال الفيديو الشهير.

وتعتبر “ريماز ياسر” – بحسب المصادر- الرهان القادم لمنتج البرنامج الإعلامي الكبير السر قدور والذى راهن من قبل على عدد من الأصوات الجديدة التي ظهرت للمرة الأولى خلال برنامجه، مثل مهاب عثمان ومأمون سوار الدهب وأخيراً عبد السلام حمد.

ومن المتوقع أن تحظى “ريماز ” بدعم خاص من السر قدور والذى سيوليها رعاية خاصة جداً، وتجدر الاشارة إلى أن “ريماز ” تجد دعماً لامحدودا من أسرتها وخصوصاً والدها الذي يمتلك صوتاً طروباً أيضاً.

وقد ظهر والدها برفقتها داعماً لها خلال حفل جمال فرفور الأخير، وعن موهبة ابنته يقول والدها بحسب موقع خرطوم ستار” إنها موهبة فطرية “، ويزيد:” الاستقبال الحافل لابنتي عقب الفيديو جعلني اقرر دعمها بكل السبل من اجل الوصول للجمهور بشكل احترافي أكبر”.