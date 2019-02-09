ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خسر الجنيه السوداني قيمة إضافية مقابل صرف العملات الاجنبية خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم السبت وسط العاصمة الخرطوم في السوق الموازي وفق موقع اخبار السودان .

وبلغ الدولار 65 جنيها مقابل 77.50 جنيها للتعاملات البنكية

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 09\02\2019م العملة الصرف مقابل الجنيه وفق موقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 65 جنيه

الريال السعودي 17.25 جنيهاً

الدرهم الاماراتي 19.39جنيها

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