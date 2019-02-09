وزير الخارجية بحث تطوير العلاقات السودانية الصينية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بحث وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، والوزير المساعد بوزارة الخارجية الصينية، تشين زايدونق، يوم الجمعة، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ”34″ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا.
وبحسب الشروق تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل الرؤى حول بعض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق في المحافل الدولية.
وعبّر وزير الخارجية عن سعادته بالتطور الذي شهدته العلاقات السودانية الصينية في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.
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