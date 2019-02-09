خطاب مربك من الاتحاد الزامبي لنادي الهلال عبر الاتحاد السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أرسل اتحاد الكرة الزامبي خطابًا مربكًا، اليوم الجمعة، لنادي الهلال، عن طريق الاتحاد السوداني، يتعلق بكيفية تنقل الفريق، من العاصمة لوساكا إلى مدينتي أندولا وكيتوي، عندما يتوجه للقاء فريقي زيسكو ونكانا، بالجولتين الثانية والثالثة لدور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية.

وفي خطاباته السابقة لنادي نكانا، قال الهلال إنه يريد الوصول إلى العاصمة لوساكا، يوم 10 فبراير/شباط الجاري، والمكوث بها ليوم واحد، ثم المغادرة بالطائرة إلى أندولا والإقامة هناك، قبل مواجهة نكانا يوم 13 من نفس الشهر.

لكن في الخطاب الذي ورد اليوم، فاجأ الاتحاد الزامبي النادي الأزرق، بأنه يجب أن يغادر السودان مباشرةً إلى مدينة أندولا، دون الحاجة إلى البقاء في العاصمة لوساكا.

وتعارض مضمون خطاب الاتحاد الزامبي، مع ترتيبات سفر الهلال إلى لوساكا، ثم التوجه لأندولا.

وكان الهلال قد طالب نكانا في خطاباته السابقة، بالالتزام بلائحة البطولة، التي تمنح الفريق السوداني الحق في السفر بالطائرة، إلى مدينة أندولا، لأنها تبعد أكثر من 500 كيلومتر عن لوساكا.

ويتضح من خطاب الاتحاد الزامبي، أن نكانا تنصل من نقل الهلال بالطائرة، من لوساكا إلى أندولا.