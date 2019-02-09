شهاب محمد - الخرطوم - فلسطين الخليج 365: كدت القيادة الفلسطينية، أنها لن تحضر مؤتمر وارسو، وأنها لن تفوض أحدا لتمثيلها في هذا المؤتمر، الذي قالت إنه يأتي للتحايل على مبادرة السلام العربية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” صائب عريقات، في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” إن:”مؤتمر وارسو يُعد محاولة لتجاوز مبادرة السلام العربية، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني”.

وأضاف عريقات “فيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن دعوتنا إلى المؤتمر، يمكننا القول أنه كان هناك فقط بعض الاتصالات من الجانب البولندي”.

وأكد عريقات على أنه “لا يزال موقفنا واضحًا: لن نحضر هذا المؤتمر، ونؤكد مجددًا أننا لم نأذن لأي شخص بالتحدث نيابة عن فلسطين”.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الفلسطينية ترفض حضور مؤتمر وارسو الذى دعا إليه جاريد كوشنر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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