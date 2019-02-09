طلقة طائشة تنهي حياة أم ورضيعها

لقيت سيدة ورضيعها البالغ من العمر “42” يوماً حتفهما إثر عيار ناري طائش اخترق جسد الأم وطفلها ، وبحسب الواقعة فإن شاباً كان قد أطلق أعيرة نارية في الهواء داخل حفل زواج بمنطقة عباد الرحمن إبتهاجاً بالمناسبة ليخترف قلب الأم ،والتي سقطت بدورها على رضيعها والذي فارق الحياة ،وتم إسغافهما إلى المستشفى . وأكد الطيب وفاتهما ، وتم إحالتهما للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ودونت الشرطة بلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة في مواجهة المتهم وضطبت السلاح أداة الجريمة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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