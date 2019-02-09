مصرع (3) أطفال أشقاء حرقاً بالخرطوم

لقى “4” أطفال مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء حريق التهم منازلهم بالسوق المحلي بالخرطوم ومنطقة الفتيحاب بأم درمان أمس وأمس الأول .

ونقل مصدر أن ثلاثة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين (10) إلى (5) سنوات فارقوا الحياة جراء حريق كثيف التهم مأواهم بالسوق المحلي الخرطوم بسبب شمعة، مشيراً إلى تفحم جثامينهم تماماً .

في السياق قال مصدر آخر، إن حريقاً اندلع داخل منزل بمنطقة الفتيحاب جنوني أم درمان وأسفر عن مصرع طفل وإصابة إثنين من أشقائه، مبيناً أن أعمارهم تتراوح بين (2-6) سنوات .

وأكدت المصادر صحيفة السوداني، أن الشرطة تولت التحقيق في الحادثتين ودونت بلاغات جنائية وأحالت جثامين الضحايا إلى مشرحتي بشائر وأم درمان، كما قامت بإسعاف المصابين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)