توقيف لاعب كرة قدم قتل شاباً بالبحر الاحمر

شرعت شرطة القسم الأوسط بور تسودان، بولاية البحر الأحمر، في التحقيق مع لاعب كرة قدم بفريق مشهور ببور تسودان، بتهمة قتل شاب طعنه بالسكين إثر نقاش دار بينهما.
حيث تلقت الشرطة بلاغاً من الشاكي أفاد في مضمونه بأن المجنى عليه لقي مصرعه داخل مستشفى بور تسودان، متأثر بطعنة كان قد تلقاها على يد المتهم، على ضوء البلاغ تم تحويل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة والقبض على المتهم بتهمة القتل العمد، وبحسب صحيفة آخر لحظة تم وضعه رهن التحقيق على ذمة القضية توطئة لتقديمه للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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