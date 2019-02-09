ورشة تدريبية شارك فيها 25 قاضياً ريفياً بالضعين

نظّم قسم سيادة القانون بالبعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد، خلال الفترة من 5 إلى 6 فبراير 2019، في مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، ورشة تدريبية شارك فيها 25 قاضياً ريفياً. وبحسب الموقع الرسمي للبعثة على الانترنت، فإن هذه الورشة تُعد جزءاً من دعم البعثة لبناء قدرات المحاكم الريفية للوساطة في النزاعات، بما في ذلك الصراعات المجتمعية.

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