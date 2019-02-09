البشير يطمئن على صحة رئيس مجلس المهن الموسيقية

وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالبدء الفوري في مشروع قسم قلب الأطفال بمستشفي أحمد قاسم واثني علي الخدمات التي يقدمها مستشفي أحمد قاسم. واطمأن البشير على صحة الاستاذ علي مهدى رئيس مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية خلال زيارته بمستشفى احمد قاسم بحضور د. فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية والفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين نائب رئيس المجلس الأعلى للاستثمار ووزيرا الصحة الاتحادي والولائي ، ود. هدى حامد احمد قاسم مدير المستشفي.وأشاد البشير بالتطور الكبير الذي يشهده مجال الطب في السودان وبقدرات ومهارات الأطباء السودانيين واكد مساهماتهم الكبيرة في السودان والخارج واشار لأهمية المشروعات الأخرى التي تنفذها إدارة المستشفى ومن بينها مشروع العمليات والعيادة والعنابر.

من جهته طمان علي مهدى الرئيس علي صحته واكد نجاح العملية، معربا عن شكره للزيارة بالرغم من انشغالات الرئيس الكبيرة وأوضح أن الزيارة تأتي تأكيدا لاهتمامه بالمبدعين وتقديره لهم.

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