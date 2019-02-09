إجراء أول عملية "نخاع شوكي" لمواطن سعودي بالأبيض

تمكن فريق من الأطباء السودانيين بقيادة الطبيب خالد كوكو، اختصاصي جراحة المخ والأعصاب والسلسلة الفقرية، من إجراء عملية "أقطاب تحفيز النخاع الشوكي وعلاج حالة الشلل النصفي"، بمستشفى اﻷبيض الدولي، وتعد أولى عملية من نوعها تُجرى بالمستشفى.

وأُجريت العملية للزائر السعودي، بركات محمد أحمد الربيعي، الذي قال في تصريح " إنه تعرض لحادث أُجريت له عقبه عملية قبل أربعة أعوام بالمملكة العربية السعودية، ليخضع بعدها للعلاج الطبيعي في بلاده لكنه لم يتحسن.

وأضاف أنه بعد ذلك تم الاتجاه إلى أحد الاستشاريين في مجال المخ والأعصاب الذي أوضح له البحث عن جهاز النخاع الشوكي، وقال إنه بحث في "الإنترنت" العام الماضي عن اختصاصيين، حتى تمكن من التعرّف على دكتور خالد كوكو، وتم التفاكر معه عندما كان الطبيب السوداني في دولة أوكرانيا، الذي أكد له إجراء العملية بمستشفى اﻷبيض الدولي بالسودان.

وتابع" أنه أجرى العملية وأنه يشعر بتحرك، وأعرب عن شكره وتقديره للطاقم الطبي الذي أجرى العملية بالمستشفى ولأسرة المستشفى للرعاية والاهتمام الذي وجده".

بدوره أوضح المدير الطبي للمستشفى، دكتور محمد حسن عثمان، أن إجراء العملية بالمستشفى يؤكد أن المستشفى يمتاز بالعديد من الكوادر الطبية التي تتميز بالمقدرة على إجراء كافة العمليات المعقدة.

وأعرب عن شكره وتقديره للدكتور خالد كوكو، الذي أصر أن تكون العملية من داخل مستشفى اﻷبيض الدولي الذي يمتاز بأجهزة حديثة وبمواصفات عالمية.