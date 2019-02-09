أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني السبت 9-2-2019

الدولار الأمريكي63.50 جنيه سوداني
الريال السعودي16.93 جنيه سودانيالي
يورو الأوروبي71.75 جنيه سوداني
الدرهم الإماراتي17.39 جنيه سوداني
الريال القطري17.42 جنيه سوداني
الجنيه الاسترليني81.28 جنيه سوداني
الجنيه المصري3.55 جنيه سوداني
الدينار الكويتي218.85 جنيه سوداني
الريال العماني145.66 جنيه سوداني
الدينار البحريني137.54 جنيه سوداني
الدينار الليبي33.15 جنيه سوداني
الدولار الأسترالي33.37 جنيه سوداني
سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني
|اسم البنك
|سعر شراء اليورو
|سعر بيع اليورو
|
بنك الخرطوم
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
54.1453
|
54.4160
|
البنك السعودي السوداني
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
54.1453
|
54.4160
|
البنك السوداني الفرنسي
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك التضامن الإسلامي
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
53.8793
|
54.1486
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك المال المتحد
|
54.1453
|
54.4160
|
البنك الزراعي السوداني
|
54.1453
|
54.4160
|
البنك السوداني المصري
|
54.1453
|
54.4160
|
البنك الأهلي السوداني
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك الثروة الحيوانية
|
54.1453
|
54.4160
|
مصرف السلام
|
54.1453
|
54.4160
|
مصرف التنمية الصناعية
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك البركة السوداني
|
54.1453
|
54.4160
|
البنك العربى السودانى
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك النيل
|
54.1453
|
54.4160
|
مصرف المزارع التجاري
|
54.1453
|
54.1453
|
بنك العمال الوطني
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك أمدرمان الوطني
|
54.1450
|
54.4160
|
بنك أبوظبي الوطني
|
54.1453
|
54.4160
|
البنك العقاري التجاري
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك تنمية الصادرات
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك الإستثمار المالي
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك آيفوري
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك الشمال الإسلامي
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك الساحل والصحراء
|
54.1453
|
54.4160
|
البنك الإسلامي السوداني
|
54.1453
|
54.4160
|
البنك الأهلي المصري
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك قطر الإسلامي
|
54.1453
|
54.4160
|
بنك الخليج
|
54.1453
|
54.4160
آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي
|اسم البنك
|سعر شراء الدولار
|سعر بيع الدولار
|
بنك الخرطوم
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السعودي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني الفرنسي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك التضامن الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك المال المتحد
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الزراعي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الثروة الحيوانية
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف السلام
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف التنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك البركة السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العربى السودانى
|
47.5000
|
47.7375
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف المزارع التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك العمال الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أمدرمان الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العقاري التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك تنمية الصادرات
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإستثمار المالي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك آيفوري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الشمال الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الساحل والصحراء
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الإسلامي السوداني
|
47.4990
|
47.7375
|
البنك الأهلي المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الخليج
|
47.5000
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني السبت 9-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.