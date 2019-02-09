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أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني السبت 9-2-2019

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العملة الأجنبية  السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

الدولار الأمريكي63.50 جنيه سوداني

الريال السعودي16.93 جنيه سودانيالي

يورو الأوروبي71.75 جنيه سوداني

الدرهم الإماراتي17.39 جنيه سوداني

الريال القطري17.42 جنيه سوداني

الجنيه الاسترليني81.28 جنيه سوداني

الجنيه المصري3.55 جنيه سوداني

الدينار الكويتي218.85 جنيه سوداني

الريال العماني145.66 جنيه سوداني

الدينار البحريني137.54 جنيه سوداني

الدينار الليبي33.15 جنيه سوداني

الدولار الأسترالي33.37 جنيه سوداني

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

اسم البنك سعر شراء اليورو سعر بيع اليورو

بنك الخرطوم

54.1453

54.4160

بنك بيبلوس أفريقيا

54.1453

54.4160

البنك السعودي السوداني

54.1453

54.4160

بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية

54.1453

54.4160

بنك النيل الأزرق المشرق

54.1453

54.4160

البنك السوداني الفرنسي

54.1453

54.4160

بنك التضامن الإسلامي

54.1453

54.4160

بنك قطر الوطني الإسلامي

53.8793

54.1486

بنك الجزيرة السوداني الأردني

54.1453

54.4160

بنك فيصل الإسلامي السوداني

54.1453

54.4160

بنك المال المتحد

54.1453

54.4160

البنك الزراعي السوداني

54.1453

54.4160

البنك السوداني المصري

54.1453

54.4160

البنك الأهلي السوداني

54.1453

54.4160

بنك الثروة الحيوانية

54.1453

54.4160

مصرف السلام

54.1453

54.4160

مصرف التنمية الصناعية

54.1453

54.4160

بنك البركة السوداني

54.1453

54.4160

البنك العربى السودانى

54.1453

54.4160

بنك النيل

54.1453

54.4160

مصرف المزارع التجاري

54.1453

54.1453

بنك العمال الوطني

54.1453

54.4160

بنك أمدرمان الوطني

54.1450

54.4160

بنك أبوظبي الوطني

54.1453

54.4160

البنك العقاري التجاري

54.1453

54.4160

بنك النيلين للتنمية الصناعية

54.1453

54.4160

بنك تنمية الصادرات

54.1453

54.4160

بنك الإستثمار المالي

54.1453

54.4160

بنك آيفوري

54.1453

54.4160

بنك الشمال الإسلامي

54.1453

54.4160

بنك الساحل والصحراء

54.1453

54.4160

البنك الإسلامي السوداني

54.1453

54.4160

البنك الأهلي المصري

54.1453

54.4160

بنك أبوظبي الإسلامي

54.1453

54.4160

بنك قطر الإسلامي

54.1453

54.4160

بنك الخليج

54.1453

54.4160

آخر سعر معلن على موقع البنك  السوداني المركزي على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار

بنك الخرطوم

47.5000

47.7375

بنك بيبلوس أفريقيا

47.5000

47.7375

البنك السعودي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية

47.5000

47.7375

بنك النيل الأزرق المشرق

47.5000

47.7375

البنك السوداني الفرنسي

47.5000

47.7375

بنك التضامن الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الوطني الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الجزيرة السوداني الأردني

47.5000

47.7375

بنك فيصل الإسلامي السوداني

47.5000

47.7375

بنك المال المتحد

47.5000

47.7375

البنك الزراعي السوداني

47.5000

47.7375

البنك السوداني المصري

47.5000

47.7375

البنك الأهلي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الثروة الحيوانية

47.5000

47.7375

مصرف السلام

47.5000

47.7375

مصرف التنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك البركة السوداني

47.5000

47.7375

البنك العربى السودانى

47.5000

47.7375

47.5000

47.7375

مصرف المزارع التجاري

47.5000

47.7375

بنك العمال الوطني

47.5000

47.7375

بنك أمدرمان الوطني

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الوطني

47.5000

47.7375

البنك العقاري التجاري

47.5000

47.7375

بنك النيلين للتنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك تنمية الصادرات

47.5000

47.7375

بنك الإستثمار المالي

47.5000

47.7375

بنك آيفوري

47.5000

47.7375

بنك الشمال الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الساحل والصحراء

47.5000

47.7375

البنك الإسلامي السوداني

47.4990

47.7375

البنك الأهلي المصري

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الخليج

47.5000

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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