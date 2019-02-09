أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني السبت 9-2-2019

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي63.50 جنيه سوداني الريال السعودي16.93 جنيه سودانيالي يورو الأوروبي71.75 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي17.39 جنيه سوداني الريال القطري17.42 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني81.28 جنيه سوداني الجنيه المصري3.55 جنيه سوداني الدينار الكويتي218.85 جنيه سوداني الريال العماني145.66 جنيه سوداني الدينار البحريني137.54 جنيه سوداني الدينار الليبي33.15 جنيه سوداني الدولار الأسترالي33.37 جنيه سوداني سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اسم البنك سعر شراء اليورو سعر بيع اليورو بنك الخرطوم 54.1453 54.4160 بنك بيبلوس أفريقيا 54.1453 54.4160 البنك السعودي السوداني 54.1453 54.4160 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 54.1453 54.4160 بنك النيل الأزرق المشرق 54.1453 54.4160 البنك السوداني الفرنسي 54.1453 54.4160 بنك التضامن الإسلامي 54.1453 54.4160 بنك قطر الوطني الإسلامي 53.8793 54.1486 بنك الجزيرة السوداني الأردني 54.1453 54.4160 بنك فيصل الإسلامي السوداني 54.1453 54.4160 بنك المال المتحد 54.1453 54.4160 البنك الزراعي السوداني 54.1453 54.4160 البنك السوداني المصري 54.1453 54.4160 البنك الأهلي السوداني 54.1453 54.4160 بنك الثروة الحيوانية 54.1453 54.4160 مصرف السلام 54.1453 54.4160 مصرف التنمية الصناعية 54.1453 54.4160 بنك البركة السوداني 54.1453 54.4160 البنك العربى السودانى 54.1453 54.4160 بنك النيل 54.1453 54.4160 مصرف المزارع التجاري 54.1453 54.1453 بنك العمال الوطني 54.1453 54.4160 بنك أمدرمان الوطني 54.1450 54.4160 بنك أبوظبي الوطني 54.1453 54.4160 البنك العقاري التجاري 54.1453 54.4160 بنك النيلين للتنمية الصناعية 54.1453 54.4160 بنك تنمية الصادرات 54.1453 54.4160 بنك الإستثمار المالي 54.1453 54.4160 بنك آيفوري 54.1453 54.4160 بنك الشمال الإسلامي 54.1453 54.4160 بنك الساحل والصحراء 54.1453 54.4160 البنك الإسلامي السوداني 54.1453 54.4160 البنك الأهلي المصري 54.1453 54.4160 بنك أبوظبي الإسلامي 54.1453 54.4160 بنك قطر الإسلامي 54.1453 54.4160 بنك الخليج 54.1453 54.4160 آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار بنك الخرطوم 47.5000 47.7375 بنك بيبلوس أفريقيا 47.5000 47.7375 البنك السعودي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 47.5000 47.7375 بنك النيل الأزرق المشرق 47.5000 47.7375 البنك السوداني الفرنسي 47.5000 47.7375 بنك التضامن الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الوطني الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الجزيرة السوداني الأردني 47.5000 47.7375 بنك فيصل الإسلامي السوداني 47.5000 47.7375 بنك المال المتحد 47.5000 47.7375 البنك الزراعي السوداني 47.5000 47.7375 البنك السوداني المصري 47.5000 47.7375 البنك الأهلي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الثروة الحيوانية 47.5000 47.7375 مصرف السلام 47.5000 47.7375 مصرف التنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك البركة السوداني 47.5000 47.7375 البنك العربى السودانى 47.5000 47.7375 47.5000 47.7375 مصرف المزارع التجاري 47.5000 47.7375 بنك العمال الوطني 47.5000 47.7375 بنك أمدرمان الوطني 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الوطني 47.5000 47.7375 البنك العقاري التجاري 47.5000 47.7375 بنك النيلين للتنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك تنمية الصادرات 47.5000 47.7375 بنك الإستثمار المالي 47.5000 47.7375 بنك آيفوري 47.5000 47.7375 بنك الشمال الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الساحل والصحراء 47.5000 47.7375 البنك الإسلامي السوداني 47.4990 47.7375 البنك الأهلي المصري 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الخليج 47.5000

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