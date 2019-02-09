شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

أرجع رئيس حزب الأسود الحرة الوزير السابق مبروك مبارك سليم ارجع انسحابهم من الحكومة الى عدم احترام المؤتمر الوطني للعهود والمواثيق ، ودمغه بعدم الاستماع الى النصح ورفض الرأي الأخر، مبينا انه ظل في اجتماعات مجلس الوزراء ينبه الى سوء السياسات النقدية والاقتصادية التي قطع بانها تقف وراء خروج المواطنين في تظاهرات، مؤكدا أن سياسة المؤتمر الوطني هي التي تقف وراء تعرض الشعب للحصار لخمسة وعشرين عاما، واصفاً الحزب الحاكم بالمتسلط والمتجبر.

أعلاه عرض ملخص لبعض إفادات رئيس حزب الاسود الحرة الوزير مبروك مبارك سليم

في الحوار الذي أجرته صحيفة الانتباهة معه وهو كلام مهم خاصة من جانب جنوح حلفاء المؤتمر الوطني الحاكم للحديث عن مسؤوليات الحزب عن مايجري حاليا وماتشهده البلد من انتكاسات متواصلة في كل المجالات ، ويشكل الحديث الناقد للحزب الحاكم من حلفائه أحد أبرز معالم الفشل في إدارة الأمر والتيقن بأن الحزب غير جاد في حديثه عن الإصلاح ومعالجة مشاكل البلد ، ولننظر الى نموذج من إفادة السيد الوزير مبارك سليم وهو يقول انهم انسحبوا من الحكومة لعدم وفاء حزب المؤتمر الوطني بالعهود والمواثيق التي يتم التوقيع عليها مع الآخرين وفي هذا بلا شك إدانة للحزب وللشراكة بينه والاخرين ممن جاءوا بهدف حل المشاكل العامة في البلد فغدر بهم الحزب ولم تفلح جهودهم في حمله على الإصلاح.

الوزير مبارك سليم انتقد ما أسماه سوء السياسات الاقتصادية والنقدية وقال إنه تحدث عنها وعارضها في مجلس الوزراء معتبرا أنها سبب معاناة المواطنين وهذا الكلام يوضح – بحسب سليم – ان الحزب الحاكم يطبق مايريده ويصل إليه ولايعطي اعتبارا لشركائه ، وقد يقول الحزب انه طرح فكرة ونفذها وطبقها لأنها نالت موافقة الأغلبية داخل مجلس الوزراء وليس في الأمر استهداف لحزب ولاجهة بعينها وكان يلزم أن يلتزم حزب الاسود الحرة بالديموقراطية والعمل المؤسسي ويقبل بما وافقت عليه الأغلبية وان كان يريد غير ذلك فهذه هي الأصول التي ينبغي السير عليها والتقيد بها ولكننا نرى ان الاسود الحرة لم تجانب الصواب بحديثها هذا لأنها انسحبت وبينت لماذا تم الانسحاب ، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع السيد الوزير مبارك سليم وحزبه فإنهم يبقون اصحاب موقف يستحق التقدير لشجاعتهم وعملهم وفقا لقناعاتهم وهذا هو المطلوب.