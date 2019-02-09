أربعون ربيعا من الصمود والانتصارات.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع كل عام تزداد فيه الضغوط على إيران يزداد فيها الشعب الايراني صمودا والتفافا حول قيادته وتحديا لقوى الاستكبار وأدواتها في المنطقة ، حتي أيقن العالم أن إيران عصية على الترويض ولايمكن احتواءها أو خداعها.

منذ أن تفجرت الثورة الإسلامية وقبل انتصارها الظافر والسقوط الكامل لنظام الشاه وأركان حكمه بدأت المؤامرات تحاك ضد الثورة وقيادتها لكنها بوعيها وعزيمتها وشدة ارتباطها بجماهيرها أبطلت ما يراد بها ، وبعد انتصار الثورة الإسلامية واجهتها المشاكل من العملاء في الداخل بتنسيق مع الأعداء في الخارج إذ عمدوا الى استهداف قادة ورموز الثورة بهدف اضعافها فكانت حادثة تفجير مقر الحزب الجمهوري الاسلامي وسقوط اكثر من سبعين شهيدا من كبار قادة الثورة وأركان الدولة وكان الغرض أن تنهار الثورة وتسقط دولتها في مهدها لكن الامام الخميني وتلامذته والمؤمنون باهداف الثورة مع ايمان الشعب التام بضرورة نصرها والالتفاف حولها مكن الثورة الإسلامية من تجاوز المحنة وخرجت منها أصلب عودا وأقوى صمودا ، ثم جاءت الحرب المفروضة وبتنسيق عدد من دول العالم وتمويل ضخم جدا ودعم سياسي واعلامي غير مسبوق من الخليج والغرب شن صدام حسين حربه الظالمة ضد الجمهورية الإسلامية واراد العالم أن يطفئ جذوة الثورة في مهدها لكن تدافع الشباب المؤمن الى ملحمة الدفاع المقدس وسطروا اعظم تضحية وصدوا عن بلدهم وثورتهم اعظم هجوم تواطأت غالب دول العالم على الوقوف خلفه وفتحوا له اعتمادات غير محدودة وكان الفشل حليف المتآمرين وعملاءهم وسجل الإيرانيون نصرا جديدا يضاف الى سلسلة انتصاراتهم الباهرة.

ومرة أخرى يواصل العالم ضغطه على إيران ويحاول منعها من التقدم والتطور وحرمانها من حقها الطبيعي والقانوني والشرعي في تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية واجتهد الغرب وعلى رأسه امريكا واوروبا من إعاقة جهود إيران لتنمية نفسها وبالذات صناعاتها العسكرية التي تهدف بها الى الدفاع عن نفسها وحمايتها من أي مخاطر ومع سعي العالم الى حصارها والتضييق عليها ومحاربتها بكل وسيلة فإنها لم تستسلم أو ترضخ إنما فرضت كلمتها وخرجت من هذه المواجهة منتصرة قوية تعجب الاحرار وكل الشرفاء وتكسر الطغاة وتذلهم ، ويوما بعد يوم تسجل إيران انتصارا بعد انتصار وهي إذ تدخل اليوم ربيعها الاربعين فإنها اقوي من أي وقت مضى وأكثر يقينا بالثبات والتطور والانتصار .

نبارك لإيران انتصارها وثباتها وصمودها وليت الكثيرين يحذون حذوها