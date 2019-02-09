تفاعلات مقتل الاستاذ احمد الخير تزعج الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مبتدرا خطبته بقوله تعالى : (وَلكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْألْبَابِ) تحدث امام وخطيب مسجد الشهيد بالخرطوم عن ضرورة المحاسبة والحزم مع قتلة الاستاذ احمد الخير بخشم القربة وعموم من فتلوا في الأحداث الأخيرة ، متناولا أهمية الحرص على تحقيق العدل وعدم التراخي في تطبيق العقوبة على من يثبت أنهم متورطون في هذه الجريمة الشنيعة بغض النظر عن عددهم ورتبهم.

الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري ليس وحده الخطيب الذي تناول قضية الاستاذ احمد الخير عوض الكريم إذا كانت عدد من منابر الجمعة في الخرطوم وغيرها من ولايات السودان المختلفة قد تناولت الجريمة مستنكرة ماحدث منادية بضرورة توقيع العقاب اللازم على المجرمين.

قضية الاستاذ احمد الخير عوض الكريم أصبحت مسألة رأي عام ولايمكن بعد الآن أن يتم تناسيها أو وضعها في سلة المهملات وهذا ما ادخل الحكومة في حرج بالغ خاصة بعد تداول الناشطون خبرا منسوبا الى لجنة التحقيق التي كونها جهاز الأمن برئاسة فريق في الجهاز للتقصي عن ماجرى واستجلاء الحقيقة وكشفها للراي العام وقول اللجنة ان الاستاذ احمد الخير لم يمت مسموما ، وحديث اللجنة عن وجود آثار تعذيب واضحة في جسد القتيل ،وبعد هذا الكلام لايمكن التغطية على الحقيقة ولاامكانية لافلات بعض المنفذين من العقوبة ولا ادري ماذا يفعل مدير شرطة ولاية كسلا مثلا الذي قال حديثا غير صحيح وكذا الأمر بالنسبة للوالي ومدير الجهاز بالولاية وغيرهم ممن تورط في إخفاء الحقيقة سواء أكان ذلك بعلم أم لا.

ستتواصل تفاعلات القضية وهذا مايزعج الحكومة ، وكل يوم يمكن أن يحمل معه مفاجأة للمجرمين ومن يقف خلفهم إلى أن تهدأ الاحوال بانزال أقصى العقوبة بالمتورطين من القتلة ومن تواطأ معهم .