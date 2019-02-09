تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني * “الوطني”: شعار “نسقط بس سيدمر البلاد * “الخرطوم”: لا زيادة في تعرفة المياه والإمداد سيستمر خلال الصيف * مصرع (3) أطفال أشقاء حرقا بالخرطوم صحيفة التيار * محمد الأمين خليفة: “نحن خططنا لانقلاب الإنقاذ ولن نترك السفينة تغرق” * شقيق المعلم: تلقينا تطمينات من النيابة لتحقيق العدالة والقصاص * سلفاكير: اتفاق السلام “غير جيد” ووقعته لوقف المعاناة * مصطفى عثمان: الاحتجاجات “مبررة وهناك خط أحمر” صحيفة المجهر * “البشير” الى “أديس أبابا” اليوم للمشاركة في القمة الأفريقية * المؤتمر الشعبي : لن نترك السفينة تغرق.. لأنها إذا غرقت سنغرق جميعاً صحيفة الإنتباهة * (الشعبي): الحكومة “غرقت ومابنطلع منها” * الحزب الحاكم: “نسقط بي” سيحول السودان لوطن مدمر * اجتماع في البرلمان لبحث إنهاء إغلاق الجامعات صحيفة آخر لحظة * الشعبي: أسسنا الإنقاذ ولن نترك السفينة تغرق * بالمستندات … بنك شهير يتلاعب في حساب عميل بالدولار * الكاروي: الاعتداء على متظاهر يستوجب القصاص * لاعب كرة يقتل شاباً وطلقة طائشة تنهي حياة أم ورضيعها صحيفة الوطن * “الشعبي”: نسعى للانتقال بالبلاد إلى الشرعية الدستورية * الكاروي يطالب بالقصاص من قتلة المعلم “أحمد الخير” * “الوطني”: لا لتخويف شباب الاحتجاجات ودمغهم بالعمالة صحيفة أخبار اليوم * رئيس الجمهورية يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا * قراءة لـ”أخبار اليوم” في لقاء البشير بالصحفيين والإعلاميين صحيفة الدار * الأمن: لن نتهاون في محاسبة المتورطين في مقتل المعلم أحمد الخير * تفشي ظاهرة الأطفال مجهولي الأبوين وآخرها العثور على مولود داخل كرتونة بالخرطوم * بالصور.. إجراء عملية للنخاع الشوكي والشلل بالأبيض * مقتل “شاب سوداني” بالسعودية بطعنة إثر خلاف مع أحد أبناء جلدته * الشعبي يقر بفشله في إٍسقاط الحكومة بالقوة * اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان اللغة العربية للأساس.. والكيمياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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