شرطة البحر الاحمر تبيد"1225"كيلو جرام من الهيروين والحبوب المخدرة

شهدت ولاية البحر الأحمر اليوم ابادة { 1225 } كيلو جرام من الهيروين والحبوب المخدرة وذلك وفقاً للضوابط القانونية ومعايير السلامة اللازمة لابادة المخدرات، واوضح اللواء شرطة حقوقي محمد موسى عمر مدير شرطة الولاية ان كمية المخدرات التي تباد اليوم تعتبر اكبر كمية من المخدرات المصنعة تمت ابادتها ، مؤكداً التزام السودان وتعاونه التام مع المجتمع الدولي في مكافحة المخدرات في ظل الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ومبادئ السودان الراسخة بحماية العنصر البشري من مخاطر المخدرات وفقاً للقيم السودانية الفاضلة..

إلى ذلك اوضح العقيد شرطة منور محي الدين مدير ادارة العمليات بالادارة العامة لمكافحة المخدرات ان هذه الكمية تم ضبطها في الساحل الشمالي للولاية بواسطة جهاز الامن والمخابرات مبيناً أن السودان دولة عبور لهذه المخدرات القادمة من آسيا مشيراً إلى جهود السودان في مجال مكافحة المخدرات والمهددات الامنية والجرائم العابرة للحدود، مبيناً أن المتهمين في هذه الضبطية تمت محاكمتهم بالاعدام..

هذا وقد تمت عمليات الابادة بحضور القيادات الشرطية والعدلية والقانونية علي مستوي الولاية والمركز الي جانب السلطات من الامن والمخابرات ومكافحة المخدرات وسلطات الجمارك وإدارة الصيدلة والسموم...