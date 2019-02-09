الزمان البريطانية:
موفد واشنطن زلماي خليل زاد يأمل باتفاق سلام مع طالبان قبل تموز
وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث في بغداد مستقبل التعاون العسكري ضد داعش
المستشفى : جينات ترامب جيدة جداً
خامنئي يشرح شعار الموت لأمريكا ويؤكد : لا يمكن أن نثق بالأوروبيين
المانيا المحرومة من بناء جيش قوي تبني أكبر مقر لجهاز استخبارات في العالم
الشعب الصينية:
الصين تحقق في قضية عقار طبي لاحتمال تسببه بالإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة
المحكمة الشعبية الصينية العليا توفير حماية أفضل لحقوق عمال البناء
25 محافظة في التبت تتخلص من الفقر في عام 2018
سفير السودان لدي بكين: العلاقة بين السودان والصين تعتبر إنموذجا
الرياض السعودية:
التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء
خادم الحرمين يوافق على «الفاتورة المجمعة»
مطالب بلجان في محاكم التنفيذ لرفع الضرر عن المنفذ عليهم
أمطار غزيرة علی حائل
الجزيرة السعودية:
أخضر الكاراتيه يحقق 13 ميدالية ببطولة غرب آسيا بالشارقة
التحالف: تدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات إطلاقها
طبيب ترامب: صحة الرئيس الأمريكي (ممتازة )
غوايدو لا يستبعد تدخلاً عسكرياً أميركياً في فنزويلا
البيان الاماراتية:
محمد بن راشد يتفقد استعدادات كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة
منصور بن زايد: تمكين الشباب في مقدمة أولويات الإمارات
منتدى المرأة في الحكومة يناقش مشاركة النساء بقيادة المنظمات الدولية
العلماء: التعاون الدولي مهم لتأسيس قاعدة بيانات تحمي الخصوصية
الوطن القطرية:
«5» أهداف مستقبلية لطريق المجد
رادارات لرصد مخالفات الشاحنات
تدريب المتقاعدين على تنمية المشاريع
قطر تضاعف أسطولها من ناقلات الغاز
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف العربية الصادرة السبت 9 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.