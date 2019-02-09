عناوين الصحف العربية الصادرة السبت 9 فبراير 2019م

الزمان البريطانية:

موفد واشنطن زلماي خليل زاد يأمل باتفاق سلام مع طالبان قبل تموز

وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث في بغداد مستقبل التعاون العسكري ضد داعش

المستشفى : جينات ترامب جيدة جداً

خامنئي يشرح شعار الموت لأمريكا ويؤكد : لا يمكن أن نثق بالأوروبيين

المانيا المحرومة من بناء جيش قوي تبني أكبر مقر لجهاز استخبارات في العالم

الشعب الصينية:

الصين تحقق في قضية عقار طبي لاحتمال تسببه بالإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة

المحكمة الشعبية الصينية العليا توفير حماية أفضل لحقوق عمال البناء

25 محافظة في التبت تتخلص من الفقر في عام 2018

سفير السودان لدي بكين: العلاقة بين السودان والصين تعتبر إنموذجا

الرياض السعودية:

التحالف: استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء

خادم الحرمين يوافق على «الفاتورة المجمعة»

مطالب بلجان في محاكم التنفيذ لرفع الضرر عن المنفذ عليهم

أمطار غزيرة علی حائل

الجزيرة السعودية:

أخضر الكاراتيه يحقق 13 ميدالية ببطولة غرب آسيا بالشارقة

التحالف: تدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات إطلاقها

طبيب ترامب: صحة الرئيس الأمريكي (ممتازة )

غوايدو لا يستبعد تدخلاً عسكرياً أميركياً في فنزويلا

البيان الاماراتية:

محمد بن راشد يتفقد استعدادات كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة

منصور بن زايد: تمكين الشباب في مقدمة أولويات الإمارات

منتدى المرأة في الحكومة يناقش مشاركة النساء بقيادة المنظمات الدولية

العلماء: التعاون الدولي مهم لتأسيس قاعدة بيانات تحمي الخصوصية

الوطن القطرية:

«5» أهداف مستقبلية لطريق المجد

رادارات لرصد مخالفات الشاحنات

تدريب المتقاعدين على تنمية المشاريع

قطر تضاعف أسطولها من ناقلات الغاز