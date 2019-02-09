عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت 09 فبراير 2019م

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الخارجية: تقديم إتفاق أفريقيا الوسطى للقمة الأفريقية لإعتماده مرجعية للسلام

- حركات موقعة: إنسحاب جبريل ومناوى من المفاوضات خطوة غير موفقة

- وزارة النفط تتعهد بتوفير الجازولين للحصاد بالولاية الشمالية

- إدخال المعدنين تحت مظلة التأمين الصحي بجنوب دارفور

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- بحضور القيادات العدلية والنظامية إبادة ألف ومائتين خمسة وعشرين كيلو من الهيروين غرب ميناء سلوم الجاف

- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يقف على الوضع الصحي بمحليتي سواكن وطوكر

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور حسين يس حمد يتفقد سير العمل بمستشفي الجنينة المرجعي الجديد خلال العطلات الرسمية

- رئيس المؤتمر الوطني يشهد المؤتمر التأسيسي الخامس للوطني بمحلية جبل مون

- معتمد محلية جبل مون حافظ الشيخ يكشف عن عودة مجموعة كبيرة من اللاجئين والنازحين الي مناطقهم

- حافظ الشيخ : رغم الامن الذي تحقق الا ان هناك بعض المشكلات التي واجهت المحلية وحلت بفضل الوعي الكبير للمواطنين

- السلطان سعد عبدالرحمن رئيس لجنة المصالحات بالولاية يبدي اسفه علي بعض المستنيرين الذين يستغلون الاثنيات لتحقيق اطماع ذاتية ويدعوهم الي وضع مصلحة الوطن اولا

- السلطان يناشد حكومة الولاية الي تنمية المحليات وتوفير الخدمات الضرورية فيها

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بولاية النيل الأبيض الأستاذ منتصر بشير بلول :اكثر من اربعين مشروع انتاجي جماعي للشباب تدشن الأسبوع القادم

- وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الأبيض المهندس عبدالقادر الخير عبدالله :تم ترتيب مخصصات العاملين لتصرف شهريا داخل المرتب

- مدير صندوق تشغيل الخريجين بولاية النيل الأبيض الأستاذ عثمان شوقار : المشروع استوعب عدد كبير من الشباب الخريجين في المشروعات الإنتاجية الناجحة والصندوق اكمل العدة لوثبة العام الجديد

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- رئيس مجلس امناء صندوق تخفيف اعباء المعيشة بالولاية : الصندوق يعمل جاهدا خلال الفترة القادمة في فتح مراكز للبيع المخفض وتسريع عمليات التمويل الاصغر

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يبحث مع مديرى البنوك القضايا الخاصة بالاستثمار بالولاية .

- وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يخاطب بمعسكر ابوشوك برنامج سمر المدينة الذي نظمته المؤسسة الشبابية للإبداع الثقافي الاتحادان الوطني للشباب والطلاب بالولاية

- يشيد رئيس المجلس الاعلى لتعزيز السلام الاجتماعي بدور الالية الطوعية لبناء السلام واعادة الثقة بمفوضية نزع السلاح واعادة الدمج في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بدارفور

- مؤتمر الوطني بمنطقة مديسيس بمحلية سرف عمرة يعلن عن دعم الحزب لتريشح الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس الحزب لدورة رئاسية جديدة لاكمال المشروع الحضاري

- جمعية الفضائل الخيرية لخدمة ضيوف الرحمن بمدينة الفاشر تجتفل بعودة عدد (42) معتمرا من منسوبيها من الاراضى المقدسة بعد ادائهم لشعيرة عمرة شهر جمادي الاخر

شبكة الشروق نت

- الوطني: من يرفعون شعار "تسقط بس" لا يدركون أنه سيدمر البلاد

- "الشعبي": لن نترك سفينة الحكومة تغرق

- البشير إلى أديس أبابا السبت للمشاركة في القمة الأفريقية

- "أحمد يوسف" يقدم أوراق اعتماده سفيراً للرئيس الهندي

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- مستشفى الابيض الدولي ركيزة التنمية وقبلة السياحة العلاجية في السودان وشرق أفريقيا

- والي شمال كردفان يؤكد علي التوافق والعلمية لبحث طرق جديدة لعملية الاستزراع الغابي

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يؤكد ان حماية الغابات تعد من محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية

- اكتمال كافة التربيبات لاستئناف الدارسة لمرحلتي الاساس والثانوي بالولاية اليوم

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ وزارة الصحة الاتحادية تجيز مقترح منظمة مزنة بغرب كردفان الخاص بالانيميا المنجلية وتدخله ضمن سياسات الوزارة

ـ والي غرب كردفان يزور إدارية أم جاك بمحلية الاضية ويتعهد بتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن

ـ محلية الفولة تفوج اليوم السبت عدد اثنين وسبعين شاب الى الأبيض لتلقي دورة التدريب المهني

ـ قطاع الطلاب بمحلية غبيش ينظم لقاء البيعة والنصرة لمعتمد المحلية ويعلن الجاهزية والوقوف بجانب المشروعات التنموية

‏ أخبار قناة الملاعب

- الرابطة كوستي تنتصر على الهلال العاصمي بهدفين لهدف باستاد كوستي

- المريخ الفاشر يتغلب على الشرطة القضارف بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الفاشر

- الخرطوم الوطني ينتصر على الهلال الحصاحيصا بثلاثة أهداف ضمن منافسة كأس السودان باستاد الحصاحيصا

- منافسة الدرجة الوسيطة :

- النهضة ربك يتغلب على الاتحاد مدني بهدف باستاد ربك

- الميرغني كسلا ينتصر على الأهلي عطبرة بثلاثة أهداف باستاد عطبرة



- المريخ بورتسودان ينتصر على النيل حلفا بهدفين باستاد بورتسودان

سحر البيان:

- البشير يتوجه ظهر اليوم الى أديس ابابا للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي الــ (32)

- الرئيس الرواندي يتسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية

- رئيس الجمهورية يطمئن على صحة الاستاذ علي مهدى

- الدرديري : الصين الشريك الاقتصادي الأول للسودان

- بعد ما أقر بفشله في إسقاط النظام بالقوة.. الشعبي : متمسكون بالحوار والانتقال السلمي للسلطة

- وزير الخارجية يجدد حرص السودان علي الأمن والاستقرار في دولة الجنوب

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- الرئيس الرواندي يتسلم رسالةخطية من رئيس الجمهورية

- أديس أبابا تكمل استعداداتها لاستقبال القمة الافريقية

- البشير يتوجه اليوم إلى أديس أبابا

- ورشة تعمير حزام الصمغ العربي تختتم أعمالها

- أجراء أول عملية للنخاغ الشوكي والشلل بالأبيض

- وزيرالخارجية السعودي يتسلم اوراق اعتماد سفير السودان بالمملكة

- سفيرالسودان لدى الهنديقدم اوراق اعتماده للرئيس الهندي

- معمل استاك يضع سياسة قومية للمعامل بالبلاد

- عويشة: الوسطية والاعتدال أهم رسائل المسجد

- بمشاركة 306 شركة إنطلاق المعرض التجارى بمدني

صحيفة أخبار اليوم:

- رئيس الجمهورية يشارك في القمة الافريقية بأديس أبابا .

- قراءة لـ«أخبار اليوم» حول لقاء البشير بالصحفيين والإعلاميين .

- إجراء أول عملية للنخاع الشوكي والشلل لمواطن سعودي بمستشفي الابيض .

- نائب برلماني يشرع في استدعاء محافظ بنك السودان المركزي .

صحيفة الوطن:

- "الشعبي" نسعى للإنتقال بالبلاد إلى الشرعية الدستورية

- الكاروري يطالب بالقصاص من قتلة المعلم "أحمد الخير"

- "الوطني": لا لتخوين شباب الاحتجاجات ودمغهم بالعمالة

- البشير إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة الإفريقية