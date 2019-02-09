لاعبو الهلال أزمة في المنتخب السوداني

كشف الكرواتي زدرافكو لودغوريتس، المدير الفني لمنتخب السودان، عن انزعاجه من فقدان لاعبي الهلال، خلال فترة الإعداد المقبلة استعداداً لمباراته الأخيرة أمام غينيا بتصفيات كأس أفريقيا 2019 منتصف مارس.

وسيخوض الهلال مباراتيه في الكونفدرالية أمام نكانا وزيسكو الزامبيين، قبل أن يلعب مبارياته المؤجلة بالدوري، في نفس توقيت معسكر المنتخب.