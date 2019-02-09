بالفيديو : احتجاجات السودان اليوم 51 … مظاهرات في خشم القربة وبعض أحياء الخرطوم ومدن اخرى امس الجمعة

تواصلت امس الجمعة 8 فبراير 2019م المظاهرات المطالبة بسقوط النظام لليوم الحادي والخمسين على التوالي حيث سيّر مواطنو مدينة خشم القربة موكبا ضخما الجمعة مطالبين فيه بالقصاص من قتلة المعلم احمد الخير ومنادين بسقوط النظام، وهذا هو الموكب السابع على التوالي لمواطني مدينة خشم القربة منذ اغتيال المعلم أحمد الخير، أما في الخرطوم فقد خرجت عدة أحياء من العاصمة في مظاهرات عقب صلاة الجمعة منها: ودنوباوي، بيت المال، بري، امتداد ناصر،جبرة، الكلاكلة، الحاج يوسف ومن المتوقع خروج العديد من الأحياء مساء الحمعة في تظاهرات ليلية. أما في مدن السودان المختلفة فقد خرج سكان منطقة سقدان بالولاية الشمالية في مظاهرات ايضا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سودانيل

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