تعرف على أفضل طرق لتأديب الأطفال دون اللجوء إلى الضرب

يصدر من الأطفال بعض التصرفات التى تتطلب العقاب، ويتعين على الآباء والأمهات اختيار طريقة العقاب المثلى طبقاً للتصرف وعمر الطفل، ويلجأ العديد من الآباء والأمهات إلى الضرب فى الكثير من الأحيان، لكنه لا يُعد من وسائل العقاب الجيدة، لذا إليكم الطرق المختلفة لعقاب الأطفال دون الحاجة للجوء إلى العنف أو الضرب:

1- التكلم بلطف مع بعض الحزم، من خلال استخدام لغة العين، وإخبار الطفل بضرورة اللعب بهدوء.

2- جعل الأطفال يختارون العقاب الذى يريدونه لأنه يُعد من الوسائل الرائعة للعقاب.

3- جعل الأطفال يتحملون عواقب أفعالهم، من خلال العواقب المنطقية، وهى طريقة رائعة لمساعدة الطفل ذى المشاكل السلوكية المحددة، وترتبط تلك العواقب على وجه التحديد بسوء السلوك.

4- الانسحاب من الصراع من خلال البقاء بالغرفة المجاورة.

5- إلهاء الطفل بلعبة، أو يمكنكم إخراجه للتنزه، بدلاً من معاقبته.

6- تخصيص وقت ومكان لعقاب طفلك وتحديد بعض الوقت من البداية حتى تنتهى فترة العقاب المحددة، لأن ذلك يُعد من الأساليب الرائعة لعقاب الأطفال.

7- تحديد لوحة لاحتساب نقاط طفلك، من خلال وضع نقطة أو نقطتين عند القيام بأعمال جيدة أو نزع النقاط عنه عند القيام بعمل سيئ، بجانب مكافأته بهدية عند ارتفاع نقاطه.

8- حرمان الأطفال من الأشياء المفضلة كالكمبيوتر أو الـ«لاب توب» أو الـ«بلاى ستيشن» أو كرة القدم.

9- إجبار الطفل على القيام بأعمال منزلية إضافية كتنظيف الجدران عقب الرسم عليها.

10- مناقشة الخطأ من خلال معرفة الخطأ نفسه والسبب فى العقاب تجعلهم يشعرون بالذنب ويبحثون عن الطرق لإصلاحه.

11- تجاهل السلوك الذى يقوم به الطفل من أجل لفت الانتباه، على ألا يكون سلوكاً مؤذياً للآخرين.

12- تعليم الطفل كيفية حل مشاكله وإدارة عواطفه والتنازل.