أعلن تطبيق “واتساب” مؤخراً عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم القيام بها لمنع البريد المزعج والرسائل غير المرغوبة.
وقالت الشركة المسؤولة: إن نظام التعلم الآلي في “واتساب” متقدم للغاية، حيث يمكنه الآن حظر 20% من الحسابات المثيرة للمشاكل في وقت التسجيل؛ وبالتالي إزالة أي نوع من الرسائل غير المرغوب فيها أو التضليل.
وتمكنت الشركة من تحديد طرق جديدة يستغلها مستخدمو “واتساب” لإساءة استخدام النظام الأساسي، مثل القدرة على تشغيل حسابات متعددة على نفس الكمبيوتر، يتم الاستعانة بعد ذلك لإرسال البريد المزعج، أو الأخبار المزورة، حيث يقوم التطبيق وفقاً لتقارير صحفية، بحظر نحو 2 مليون حساب شهرياً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حظر 2 مليون حساب.. خطأ قد يتسبب في طردك من “واتساب” نهائيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.