روما يستعيد مذاق الانتصارات في الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك كييفو

استعاد روما مذاق الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعادلين متتاليين وتغلب على مضيفه كييفو 3 / صفر اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 38 ليقفز من المركز السابع إلى المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد كييفو عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وافتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لروما في الدقيقة التاسعة ثم أضاف إدين دجيكو وألكسندر كولاروف الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 18 و51 .

وكانت المرحلة قد افتتحت مساء الخميس بفوز لاتسيو على إمبولي 1 / صفر.