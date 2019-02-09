والدة رونالدو تعلن إصابتها بالسرطان

أعلنت ماريا دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي أنها أصيبت بمرض السرطان مجددًا بعدما تعافت منه في وقت سابق.
وأجرت أفيرو حوارًا مع التليفزيون البرتغالي قالت فيه: "أجريت فحوصات في مدريد، وقمت بإجراء أشعة، أنا الآن أحارب من أجل حياتي".
وكانت والدة رونالدو قد أجرت جراحة عام 2007 للتعافي من المرض ذاته، وقام رونالدو بدفع 100 ألف يورو للمستشفى الذي قام بإجراء الجراحة الناجحة في ذلك الوقت.
وأصبحت أفيرو من الشخصيات البارزة عالميًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لارتباط رونالدو الشديد بها، وتصريحه دائمًا بأنها أحد أبرز مصادر قوته خلال مسيرته.
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