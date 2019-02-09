أقر البرلمان اليوناني أمس الجمعة اتفاقا وقعه حلف شمال الأطلسي مع مقدونيا يقضي بقبول الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في الحلف بعد اتفاق مع اليونان أنهى نزاعا استمر 27 عاما بشأن اسم هذا البلد.
ووقعت دول الحلف الاتفاق مع مقدونيا هذا الأسبوع بعد أيام من إقرار البرلمان اليوناني اتفاقا بين أثينا وسكوبي غير اسم مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية.
وأمام معارضة داخلية قوية من اليونانيين الذين انتابهم القلق من أن البلد المجاور المنتمي لمنطقة البلقان يستأثر بالتراث اليوناني، سعت حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليساري اليكسيس تسيبراس إلى تغيير الاسم عبر البرلمان في 25 يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان اليونان يوافق على بروتوكول يسمح لمقدونيا بالانضمام لحلف الأطلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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